Averses, orages, 30 degrés… les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Les minima varieront entre 12 et 18 degrés.

Lundi

La journée débutera avec du soleil et quelques nuages d’altitude. L’après-midi, une zone de pluie ou d’averses orageuses gagnera notre pays par la frontière française. Les précipitations se généraliseront en cours de soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 24 degrés au littoral et par endroits encore 31 degrés dans le centre. De l’air plus frais accompagnera la dégradation en fin de journée.

Mardi

Nous profiterons d’abord de belles périodes ensoleillées. En cours d’après-midi, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest, annonçant une nouvelle dégradation (orageuse) pour le soir et la nuit suivante. Les maxima, encore assez élevés, oscilleront entre 21 et 26 degrés.

Mercredi

Quelques faibles précipitations traîneront localement sur le relief ardennais.

Jeudi

Des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses. Des averses seront à nouveau possibles.

Vendredi

La nébulosité restera variable avec à nouveau un risque d’averses et la possibilité de quelques coups de tonnerre. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à par endroits assez fort. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés.

Samedi

Le flux de sud-ouest s’orientera vers l’ouest à nord-ouest nous ramenant de l’air maritime un peu moins doux. Les averses rythmeront encore la journée. Les maxima ne dépasseront pas les 20 degrés dans le centre.