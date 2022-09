Vuelta: profil, favoris, horaires… toutes les informations de la 15e étape qui s’annonce dantesque

Plus de 150 kilomètres attendent les coureurs sur la Vuelta ce dimanche lors d’une étape probablement décisive pour la victoire finale.

C’est le clou de cette deuxième semaine de course sur les routes du Tour d’Espagne. La 15e étape qui relie Martos à la Sierra Nevada sera probablement décisive pour la victoire au classement général. Remco Evenepoel qui a limité la casse lors de l’étape de ce samedi devra probablement subir diverses d’attaques. Pour ne rien louper de ces 152,6 kilomètres, voici toutes les informations à connaître.

Ce dimanche, le peloton va parcourir 152,6 kilomètres et connaîtra la haute montagne et 4.000 mètres de dénivelé positif. Trois difficultés attendent notamment les coureurs ce dimanche : le Puerto del Castillo, avec 6,8 kilomètres à 4,5 % de pente moyenne qui surviendra assez tôt dans la course. Ensuite, il y aura l’ascension d’Alto del Purche, avec 9,1 kilomètres à 7,6 % de pente moyenne. Enfin, les coureurs devront passer par le col de hors catégorie Alto Hoya de la Mora, avec une ascension de 22,3 kilomètres à près de 7 % de pente moyenne.