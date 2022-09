Pour Alberto Contador, Primoz Roglic a un «avantage mental» sur Remco Evenepoel avant la 15e étape de la Vuelta

« Remco a clairement eu une mauvaise journée », constate ainsi Alberto Contador en évoquant la 14e étape de la Vuelta. Le cycliste belge a perdu une cinquantaine de secondes sur Primoz Roglic lors de l’étape de ce samedi mais conserve tout de même un avantage avant d’affronter l’étape de ce dimanche et ces 152 kilomètres.

D’après le cycliste espagnol, tout se jouera entre Evenpoel et Roglic ce dimanche : « La Vuelta se joue toujours entre Evenepoel et Roglic et dimanche, nous saurons qui gagnera la Vuelta. L’ascension est longue et monte jusqu’à 2500 mètres. »