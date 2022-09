D1A: Anderlecht arrache le nul à domicile face à l’OHL grâce à Duranville et Silva

Anderlecht a mis un terme à sa série de trois défaites de suite en partageant l’enjeu 2-2 face à Oud-Heverlee Louvain, dimanche après-midi au Lotto Park dans le cadre de la 7e journée du championnat de Belgique de football.

Le RSCA, qui restait sur deux revers en championnat face à l’Union et La Gantoise et une défaite 0-1 face aux Young Boys atténuée par la qualification pour la Conference League aux tirs au but, débutaient avec Diawara, qui remplaçait Kana. Esposito, El Hadj, et Sadiki étaient aussi dans le onze de base, tandis que Jan Vertonghen, arrivé cette semaine de Benfica, prenait place sur le banc. Benito Raman, blessé, n’était pas sur la feuille de match.