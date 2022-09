Georges-Louis Bouchez à Jean-Marc Nollet: «Il faut arrêter de raconter des bêtises»

A cela, Georges-Louis Bouchez répond : « Une taxe n’a jamais sauvé la planète. De plus, ces jets privés, ce ne sont pas uniquement des voyages de gens riches. Il s’agit aussi des voyages des Diables rouges, des avions du gouvernement, des avions médicaux, des avions militaires… le MR souhaite une écologie positive, et arrêter avec l’écologie punitive. Ecolo se concentre sur des éléments pelliculaires, alors qu’à côté de cela il souhaite arrêter le nucléaire et rajouter quatorze millions de tonnes de CO2 en plus dans l’atmosphère. » Le président du MR a également cité les travailleurs concernés dans les aéroports Belges, qui risquent de perdre leur emploi en cas d’interdiction de certains vols.

Ecolo souhaite taxer les jets privés : « C’est très choquant quand on demande aux Belges de participer à l’effort collectif, et qu’on voit que le président du MR défend à ce point ceux qui peuvent se permettre d’aller à Ibiza en jet privé, qui font très peu de kilomètres avec des avions à eux. Ecolo veut pouvoir intervenir par rapport à cela, et le MR est le principal frein, qui défend ces millionnaires qui peuvent se le permettre. »

Le débat n’a pas été plus tendre sur la question du nucléaire. Pour Jean-Marc Nollet, Georges-Louis Bouchez est « un marchant de déni ». Celui-ci se défend : « Il y a un an je disais qu’il fallait prolonger le nucléaire. Ecolo et Engie me disaient que ce n’était pas possible. Dans une semaine on va prolonger minimum deux réacteurs. (…) On parle de microfissures, mais ce sont des microbulles d’hydrogène qui étaient là à la conception, sont surveillées depuis plusieurs années et n’ont jamais évolué. Si ces centrales sont si dangereuses, pourquoi la ministre ne les arrête-t-elle pas tout de suite ? Se priver de cette source d’énergie, c’est de la folie. »