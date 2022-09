Le succès grandissant du détatouage: «La demande explose»

Voilà plus de quatre ans qu’Aurélie a entamé son traitement de détatouage au laser. Le dessin ciblé : un tribal, qu’elle s’est fait inscrire dans le bas du dos, à la fin des années 90, lorsque « c’en était la mode ». Deux décennies et trois agrandissements du dessin plus tard, Aurélie a décidé, sur cette zone du moins, de faire peau neuve, tout en gardant ses autres marques indélébiles. « Après ce tribal, j’ai continué à me faire tatouer, dans un autre style », explique-t-elle. « Je suis passée au réalisme. Mon tribal n’allait plus avec le reste. J’ai donc décidé de le faire enlever. »