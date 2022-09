Pendant ce temps, au Bifff…

Il sera beaucoup question de sorcières, ce lundi. D’abord sur grand écran, avec Witch hunt dès 16h30 (imaginez une chasse aux sorcières dans une Amérique contemporaine mais un peu alternative), puis The witch : Part 2 à 22h30 (c’est sud-coréen, et on y mélange science-fiction, action et horreur). Au Ciné 3, à 18h30 débutera une masterclass consacrée aux… sorcières. Celles d’antan qui ont été persécutées (on évoquera certainement Häxan , le film mi-fiction mi-documentaire réalisé en 1922 par Benjamin Christensen), comme celles d’aujourd’hui dans le grand débat sur le féminisme contemporain.

Bifff. Jusqu’au 10 septembre. Palais 10, Brussels Expo. Infos et programme complet : www.bifff.net