Alexander De Croo: «Nous ne pouvons pas limiter le dossier des prix de l’énergie à deux centrales nucléaires»

M. De Croo a répété sa volonté de plafonner des prix de l’énergie. Mais pour cela, il se tourne vers l’Union européenne et la réunion des ministres de l’Energie de vendredi prochain. En attendant, des mesures temporaires doivent être mises en place pour les citoyens et les entrepreneurs. « Nous ne pouvons pas laisser les entreprises faire faillite à cause de projets de loi qui déraillent », a souligné le Premier ministre, en faisant référence au Codéco de lundi. Mais le Premier ministre ne compte pas seulement sur le gouvernement pour agir. En effet, les dirigeants de deux grandes banques ont suggéré la possibilité de réduire les paiements hypothécaires pendant les mois d’hiver afin de payer les factures d’énergie.

En ce qui concerne les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques, M. De Croo souhaite étendre la contribution de répartition qui s’applique actuellement au secteur nucléaire à d’autres secteurs tels que l’énergie éolienne. Cette contribution serait utilisée pour aider les PME et la classe moyenne. La mesure est également sur la table chez Engie, indépendamment des négociations sur la prolongation des deux dernières centrales nucléaires.

La question nucléaire continue de

La question de la prolongation de l’exploitation des deux centrales nucléaires, qui devraient être fermées dans les prochains mois, a également été posée. M. De Croo a déclaré que le débat devait être mené de manière équitable. « On ne peut pas limiter un dossier aussi complexe à deux centrales nucléaires », a déclaré le Premier ministre. « Appliquons d’abord ce que le gouvernement a décidé. »

Mais au sein de la majorité Vivaldi, des voix s’élèvent pour maintenir plusieurs centrales nucléaires ouvertes plus longtemps et pour permettre la prolongation des deux centrales les plus jeunes pour vingt ans au lieu de dix.

Par exemple, dans l’émission de RTL-TVI C’est pas tous les jours dimanche, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a réitéré son plaidoyer pour « la prolongation de cinq réacteurs pour dix à vingt ans ». Selon lui, la présence de flocons d’hydrogène dans les centrales Doel 3 et Tihange 2 ne fait pas obstacle à une prolongation. « Ils sont surveillés, n’ont jamais évolué et, selon l’AFCN, ne présentent pas de risque », a déclaré M. Bouchez.

Le président du CD&V Sammy Mahdi, a déclaré dans VTM News, en réponse à des questions sur une éventuelle prolongation à vingt ans de plus de deux centrales électriques, que « les tabous doivent être brisés pour tout le monde ». Il a fait remarquer que dans les négociations avec Engie sur l’extension de Doel 4 et Tihange 3, une période plus longue que les dix ans prévus pourrait faciliter

la discussion sur l’écrémage des bénéfices excédentaires. « Nous devons garder toutes les portes ouvertes », a-t-il estimé.