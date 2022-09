John McTiernan: «L’industrie du cinéma attire quantité de sinistres individus»

Il a réalisé « Predator », « Piège de cristal », « A la poursuite d’Octobre Rouge », « Last action hero », « Medicine man »… John McTiernan était ces jours-ci l’invité du Festival du Film Fantastique de Bruxelles.

Il aura passé deux jours sur le plateau du Heysel à répondre à quelques centaines de questions et se prêter à au moins autant de dédicaces… Vendredi, au lendemain de la masterclass qui lui était consacrée, John McTiernan fait pourtant la moue quand on lui rappelle le titre qui lui a été attribué pendant la présentation de celle-ci. Le père du film d’action moderne ! « Vous savez, certaines personnes disent toutes sortes de choses dingues. En tout cas, ça n’a pas particulièrement changé ma vie. C’est très flatteur, oui, mais donnez-moi cinq dollars et je vous ramène un paquet de cigarettes ! »