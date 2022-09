David Clarinval: «En plus d’en prolonger deux, nous devons aussi placer deux réacteurs nucléaires sous cocon»

Par ici la rentrée, bonjour la crise. David Clarinval, vice-Premier MR, ébauche le programme libéral idéal par les sales temps qui courent…

L’urgence de la rentrée pour le MR…

Le dossier énergétique. En commençant par l’approvisionnement. Nous étions les seuls à plaider pour qu’on prolonge deux réacteurs nucléaires (Tihange 3 et Doel 4, NDLR) et… nous allons continuer à plaider pour qu’il y ait davantage que deux réacteurs qui soient prolongés. Nous voulons qu’on mette sous cocon les deux réacteurs qui devront fermer, un mois plus tôt que prévu, en septembre prochain et en février 2023, en l’occurrence Tihange 2 et Doel 3, et ainsi éviter leur démantèlement. Nous respectons l’accord de gouvernement mais une autre majorité peut se mettre en place d’ici deux ans et décider de les relancer.