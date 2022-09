D1A: le Sporting de Charleroi s'impose à domicile face à La Gantoise et se rapproche du top 4

Charleroi, sans livrer un match exceptionnel, et après avoir frôlé le KO, a assuré l’essentiel en remportant la victoire 2-1 et les trois points contre La Gantoise, dimanche en début de soirée, en match de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Doté de 12 points, le Sporting de Charleroi, qui restait sur deux revers à domicile (1-3 contre Ostende et le Club de Bruges) se retrouve 5e au classement et dépasse La Gantoise, 6e avec 11 points.

Après un début de rencontre peu animé, tout a radicalement changé à la 22e minute quand un centre plongeant de la droite adressé par Samoise trouva la tête du Sud-Coréen Hong qui concluait de près (0-1). Dès la minute suivante, Charleroi manqua l’occasion d’égaliser. Morioka isola Ilaimaharithra qui, esseulé à l’entrée du rectangle, tira sur Roef. Trois minutes passèrent encore, et sur un centre plongeant de la gauche signé Castro Montes, Samoise était à deux doigts de réaliser un but identique à celui de Hong. Mais son plat du pied expédia le ballon sur la transversale. La Gantoise avait laissé passer sa chance.