Sur la Promenade des Anglais, le camion avait semé la mort

Cet été-là, la France croyait en finir avec ses pires cauchemars. L’année 2015 avait vu son cortège d’attentats de masse. Charlie Hebdo et l’Hyper cacher, en janvier, le Stade de France, les terrasses parisiennes, le Bataclan en novembre. Sur la Promenade des Anglais, à Nice, les familles se rassemblaient en ce soir du 14 juillet pour renouer avec une ambiance enfin plus légère. Une fête nationale, un feu d’artifice. La nation était restée debout, il fallait marquer le coup dans une ambiance conviviale. C’était sans savoir qu’une autre tragédie se préparait. Il était près de vingt-trois heures quand un camion de location conduit par Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, s’engageait sur l’artère, noire de monde. Le neuf tonnes allait foncer au hasard dans cette foule de 25.000 personnes et percuter indifféremment hommes, femmes et enfants. Cela allait durer quatre minutes. Quatre minutes seulement. Mais quatre minutes effroyables au terme desquelles le bilan serait presque incroyable.