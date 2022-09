Sadie Sink, aux frontières de l’étrange

Il y a dans son attitude quelque chose de magnétique. Un regard qui transcende. Une présence naturelle et une aura, qui irradient lorsqu’elle est dans une pièce ou à l’écran. Tout en gardant une certaine forme de discrétion ou de retenue. Des qualités qui expliquent sans doute comment Sadie Sink, 20 ans, est devenue en quelques mois l’idole des ados (et plus encore).

Si son visage et sa chevelure rousse ne vous sont pas inconnus, c’est sans doute parce que vous l’avez découverte comme beaucoup dans la deuxième saison de Stranger Things, série phare de Netflix baignée par les 80’s. Elle y incarne Maxine Mayfield alias Max, une ado mélancolique et renfermée, un peu marginale, qui porte des baggy’s, se déplace en skate et écoute Kate Bush le walkman vissé sur les oreilles. Un personnage au départ secondaire, devenu petit à petit de plus en plus important, jusqu’à devenir central (voire principal ?!) dans la quatrième saison sortie plus tôt cette année.