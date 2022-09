Crise énergétique: les Restos du cœur s’attendent à une augmentation de la demande d’aide

Bien sûr qu’on voit la différence, les bénéficiaires ne font qu’augmenter ! On sent bien que c’est la crise économique, les gens n’arrivent plus à suivre », annonce d’emblée la responsable des bénévoles du site des Restos du cœur de Wavre, Christiane Van Campenhout. Comme elle, les plus de 500 bénévoles sont prêts à en découdre avec une pauvreté grandissante : les demandes et le nombre de bénéficiaires ne cessent de croître.

Alors que la Fédération des Restos du cœur, fondée en 1991 (soit cinq ans après l’appel de Coluche), a dû faire face avec la pandémie à l’augmentation de plus de 100 % de la demande d’aide en deux ans, les Restos se préparent désormais au pire avec la crise énergétique et l’hiver qui arrive. Au nombre de douze en Wallonie et de deux à Bruxelles, les Restos offrent des repas et des colis alimentaires, tout en diversifiant et étoffant leur offre de services (service social, dispensaire médical, coin informatique, écrivain public…).