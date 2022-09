Standard: la solide mise au point d’Arnaud Bodart

En grossissant à peine le trait, on peut dire que Sclessin a vécu, samedi soir, un petit événement : six jours après avoir triomphé à Courtrai, le Standard a signé un deuxième succès de rang face à Ostende. Cela ne lui était plus arrivé depuis plus d’un an, depuis le 20 août 2021 exactement, lorsqu’il avait dominé… Ostende après s’être imposé au Beerschot grâce à un but litigieux de Selim Amallah. Samedi, c’est Denis Dragus qui s’est érigé comme le buteur providentiel des Rouches, dans un match plaisant à suivre et très équilibré, truffé de situations de but. Mais l’homme du match, côté liégeois, aura sans conteste été Arnaud Bodart, impeccable de bout en bout de la rencontre et décisif sur un envoi de Hornby (5e), alors qu’il était un eu avancé, un face-à-face avec Ambrose (24e) et une sortie dans les pieds d’Albanese (69e).