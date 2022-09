ION Hockey League: le Racing pose les bases de sa saison

Racing – Uccle Sport : 6-0. Les champions de Belgique en titre n’ont pas loupé leur entrée en matière dans la compétition. Opposés à leur voisins d’Uccle Sport, de retour parmi l’élite, ils ont proposé une prestation solide et sérieuse mais ils ont surtout frappé quand il le fallait pour se mettre rapidement à l’abri. Dès l’entame des débats (8e), Tanguy Cosyns frappait juste sur penalty et démontrait qu’il était en forme pour entamer cette nouvelle saison. L’attaquant des Red Lions s’offrait un doublé, toujours sur p.c. à la 17e minute avant que Victor Wegnez ne fasse déjà 3-0 en puissance sur un rebond de penalty (20e). Les visiteurs dirigés par Robin Geens, en l’absence de Sofie Gierts (malade) réagissaient enfin mais ils maquaient de mordant en zone de conclusion.

En seconde période, alors que les Merles se montraient nettement plus inspirés, Tanguy Cosyns était inarrêtable sur penalty puisqu’il ajoutait 2 nouvelles réalisations à son escarcelle (41e et 57e). Uccle Sport ne baissait pas les bras mais ne trouvait pas la clé sur penalty pour éviter Victor Wegnez, excellent et explosif comme premier sorteur. A 2 minutes du coup de sifflet final, le jeune Gaspard Cornez-Massant ponctuait la prestation du jour de la plus belle des manières. Un premier succès du Racing qui démontre que les tenants du titre sont déjà en bonne forme pour leurs premiers galops dans la compétition.

Gantoise – Dragons : 1-3. Le premier match de la saison, disputé à 12h30, pour les besoins du direct en télévision, a tourné à l’avantage des Anversois qui débutent donc mieux la saison qu’ils ne l’avaient terminé avec une défaite, en avril dernier, face aux mêmes Gantois. Un revers qui les avait privé de playoffs (une première depuis 2009 !). Avec son Australien Blake Govers, le Dragons a donc parfaitement géré son déplacement délicat à Gand. Thomas Crols, sur un service de Simon Gougnard, ouvrait le score pour les visiteurs à la 31e minute mais François Goyet remettait les 2 équipes à égalité en seconde période (47e), sur une phase de p.c. Mais Nicolas Della Torre (52e), sur p.c., puis Conor Harte (66e), lui aussi sur penalty, permettaient aux hommes de Craig Fulton, arrivé cet été en provenance du Racing, de prendre 3 points importants avant d’accueillir, dimanche prochain, le Waterloo Ducks pour le choc de la 2e journée de championnat.

Waterloo Ducks – Braxgata : 2-4. C’est une équipe anversoise pour le moins diminuée qui effectuait le déplacement du côté de Waterloo puisque Philippe Goldberg était privé de Lucas Rossi, Agustin Mazzilli et Tanguy Clément. Mais cela n’empêchait pas, toutefois, les visiteurs de prendre l’ascendant dans les échanges dès la 8e minute grâce au jeune international, Nelson Onana. Mais au quart d’heure, Gaëtan Dykmans égalisait sur penalty. Et après un stroke sur le poteau de Tommy Willems, c’est Loïc Sidler qui donnait l’avantage à l’équipe locale sur une belle déviation (29e). Mais pas de quoi décourager le Brax qui revenait au vestiaire sur le score de 2-2 après un penalty de Loïck Luypaert. A la 50e minute, Ben Walker confirmait la domination de ses couleurs au marquoir avant que Loïck Luypaert n’asseye définitivement le succès anversois (56e). Les Brabançons devront proposer mieux, dimanche prochain, lors de leur visite à Brasschaat pour un duel qui s’annonce explosif face au Dragons.

Le Léopold en démonstration

Léopold – Old Club : 9-2. C’est une véritable démonstration offensive qu’ont proposé les protégés d’Agustin Corradini lors de la visite des promus liégeois. Un match complet pour les Ucclois qui ont fait parler la poudre et qui ont pu à nouveau compter sur Tom Boon, meilleur buteur de la saison dernière avec 44 réalisations, pour affoler le marquoir. Pourtant ce sont bien les visiteurs qui ouvraient la marque à la 20e minute grâce à Félix Lamalle. Mais la réaction des Ucclois, qui perdaient rapidement Tanguy Zimmer (emmené en ambulance), ne se faisaient pas attendre puisque, moins de 60 secondes plus tard, l’attaquant des Red Lions frappait pour la 1e fois de la partie. Tom Boon était réellement intenable dans le cercle et il inscrivait 6 buts de plein jeu lors de cette rencontre. Dylan Englebert (2) et Arthur Verdussen se chargeaient d’inscrire les autres réalisations uccloises. L’Old Club, comme à son habitude, ne lâchait rien et il était récompensé de ses efforts à la 67e minute avec un but de Arthur Heine.

Herakles – Orée : 2-7. Les Lierrois, malgré 11 p.c. ne sont pas parvenus à rivaliser avec une équipe bruxelloise réaliste et hyper efficace en zone de conclusion. Il ne fallait d’ailleurs qu’un petit quart-temps aux visiteurs pour déjà larguer leurs adversaires dans la partie après les buts de Tomi Domene (p.c.), Max Langer, Philippe Simar et Max Plennevaux. Le capitaine oréen inscrivait le numéro 5 de son équipe avant qu’Antonin Igau ne sauve l’honneur pour les locaux. Max Plennevaux s’offrait alors un doublé avant que Dylan Thomas n’atténue un peu l’addition pour l’Herakles. Mais à 2 minutes du coup de sifflet final, Tomi Domene mettait un point final à la bonne prestation de ses couleurs. Un début idéal pour Steve Crauwels et les siens qui veulent se montrer plus réguliers que la saison dernière.