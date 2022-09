Bart De Wever face à la crise énergétique: «Notre pays est en faillite, nous sommes la nouvelle Grèce»

Ce pays est en faillite », a lancé Bart De Wever ce dimanche. Invité sur le plateau de De Zevende Dag (VRT), le bourgmestre d’Anvers n’a pas mâché ses mots sur la crise énergétique. « Il ne s’agit pas, bien sûr, d’une crise créée par Poutine, mais d’une crise que l’Europe s’est infligée en réduisant sa propre production d’énergie primaire au cours de ce siècle », a expliqué le président de la N-VA. « Les pays les plus stupides, l’Allemagne et la Belgique, sont sortis de l’énergie nucléaire. Nous avons repoussé toutes les sources d’énergie, nous rendant dépendants de Poutine. Maintenant, on s’y accroche », analyse-t-il.

Bart De Wever estime que la Belgique est « en faillite ». « Regardez notre dette, les dépenses publiques et le déficit. C’est pire que dans le sud de l’Europe. Ce gouvernement n’a rien fait. J’ai déjà dit qu’au prochain choc économique, nous serions la nouvelle Grèce. Malheureusement, c’est en train d’arriver maintenant. M. De Croo peut dire beaucoup de choses, mais il ne peut rien faire », a-t-il conclu.