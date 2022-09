Vuelta: Remco Evenepoel se rapproche de son défi

Le maillot rouge a été attaqué, décroché, par Roglic et Mas en Sierra Nevada, mais il a admirablement bien géré le week-end le plus difficile de cette Vuelta. Il lui reste une petite semaine pour atteindre son objectif.

Samedi, dans le désert caillouteux de la première des deux étapes en Sierra Nevada, le soleil blanchissait les rochers dédaigneux d’une lumière aveuglante. Seuls les lézards et quelques bouts de lichen pouvaient prendre leur pied dans ce paysage lunaire. Une chaleur insupportable tapait sur le dos des coureurs au milieu d’un décor digne du Mont Ventoux. Et le suiveur belge, anxieux, trembla lorsque Remco Evenepoel prit un coup d’élastique provoqué par Primoz Roglic dans la Sierre de la Pandera, un col brutal sous cette canicule dévastatrice. Roglic en profita pour reprendre 52 secondes (48 et 4 de bonifications) au leader.