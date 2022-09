Pas de Tour de Lombardie cette année pour Remco Evenepoel

C’est évidemment hors contexte, alors qu’il reste une semaine de labeur au Tour d’Espagne, mais Remco Evenepoel a déjà pris la décision de ne pas disputer le Tour de Lombardie, le 8 octobre prochain.

Après ses succès à Liège-Bastogne-Liège et à la Clasica de Saint-Sébastien, il aurait pu s’offrir un grand chelem historique dans la catégorie des classiques destinées aux grimpeurs. Mais les travaux d’Hercule qu’il s’imposera en Australie (chrono et course en ligne) directement après la Vuelta sont en parfaite inadéquation avec une ultime mission, même tentante, dans la course qui faillit lui ôter la vie le 15 août 2020. Un jet-lag d’un côté, un jet-lag de l’autre, pour un coureur à la bourre depuis de longues semaines, c’était assurément de trop.