Affaire Pogba: le Français a révélé à la police qu’il avait bien fait appel à un marabout

Alors que l’affaire Pogba (tentative d’extorsions de fonds) est dorénavant soumise à deux juges d’instruction et que le Parquet de Paris vient d’ouvrir une information judiciaire, France Info a mis la main sur le procès-verbal de la deuxième audition du champion du monde (29 ans) par les enquêteurs, qui s’est déroulée au mois d’août. Le milieu de terrain de la Juventus, arrivé libre cet été après six saisons à Manchester United, confirme avoir eu recours à un marabout, et même lui avoir versé de l’argent. Mais à aucun moment dans le but de nuire et jeter un mauvais sort à Kylian Mbappé. L’intéressé indique que c’était avant tout en faveur d’une association humanitaire aidant les enfants d’Afrique et précise d’ailleurs qu’il a les moyens de prouver ses dires.

Toujours selon le média français, Paul Pogba estime que son frère Mathias tente de le mettre à mal, sous la pression de racketteurs qui agissent dans l’ombre. Le joueur aurait d’ailleurs reçu, cet été, ce message de la part de son aîné, après avoir rejoint les Bianconeri. « Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature. »