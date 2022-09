L’analyse vidéo de notre journaliste après la victoire du SC Charleroi face à Gand

Charleroi, sans livrer un match exceptionnel, et après avoir frôlé le KO, a assuré l’essentiel en remportant la victoire 2-1 et les trois points contre La Gantoise, dimanche en début de soirée, en match de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Doté de 12 points, le Sporting de Charleroi, qui restait sur deux revers à domicile (1-3 contre Ostende et le Club de Bruges) se retrouve 5e au classement et dépasse La Gantoise, 6e avec 11 points.

Retrouvez l’analyse vidéo de notre journaliste Benjamin Helson après la victoire des Zèbres lors de cette 7e journée.