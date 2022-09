Dis, c’est quoi aujourd’hui le courage politique?

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et le coprésident d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, ne cessent de s’envoyer des amabilités. Mercredi dernier sur la Première, le patron des verts s’était énervé suite à une énième sortie jugée dénigrante sur LN24 de son … partenaire de gouvernement : « Il faut que cela cesse. » Ce dimanche, les deux se sont retrouvés sur RTL-TVI pour un moment « étonnant ». Intéressant, car on avait droit à un échange direct plutôt qu’à des invectives répétées et à distance, mais aussi très étrange car ce face-à-face tenait de la confrontation électorale sans passage aux urnes. Un peu comme si on fêtait Noël à Pâques, totalement hors sol.