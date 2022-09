Les Zèbres à un point du Top 4

Mené au score après une entame de match trop imprécise, le Sporting de Charleroi a pu inverser la tendance ce dimanche en début de soirée au Mambourg pour s’imposer 2-1 face à Gand. C’est la première défaite en déplacement des hommes de Hein Vanhaezebrouck en championnat depuis décembre dernier et un revers 4-3 à Malines. La série gantoise s’arrête donc à treize rencontres d’invincibilité. Les Zèbres, eux, peuvent à nouveau clairement regarder vers le haut puisqu’ils ne sont plus qu’à une petite unité du Top 4 suite à ce succès et ils se déplaceront justement à OHL, belle surprise de ce début de saison, avec la volonté d’intégrer le quatuor de tête. À 0-1, le match aurait toutefois pu prendre une autre tournure si Matisse Samoise – qui venait de donner l’assist sur le 0-1 – n’avait pas trouvé la transversale du but carolo. « À 1,5 mètre du but, ça doit être au fond », regrettait Hein Vanhaezebrouck. « À 0-2, ça aurait été difficile pour Charleroi de revenir. On a raté le coche. »