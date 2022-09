Israël modifie et repousse ses nouvelles règles d’entrée en Cisjordanie occupée

Publiées une première fois en février, ces procédures sont critiquées par Washington ainsi que par des organisations de défense des droits humains, qui les jugent intrusives et restrictives.

Israël a modifié les règles régissant la vie en Cisjordanie occupée et a repoussé à dimanche la mise en œuvre de ces procédures, critiquées par Washington ainsi que par des organisations de défense des droits humains, qui les jugent intrusives et restrictives.

Le Cogat, organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a publié dimanche un texte révisé qui supprime le paragraphe à ce sujet. Des nouvelles mesures prendront effet le 20 octobre.

La mise en œuvre de ces procédures avait déjà été reportée à deux reprises car contestées devant la Cour suprême israélienne par 19 plaignants, dont l’organisation israélienne des droits humains Hamoked, qui dénonce des « critères intrusifs et superflus ».

Le texte prévoyait que les conjoints étrangers de Palestiniens se verraient initialement accorder des permis de trois ou six mois, la plupart d’entre eux devant quitter la Cisjordanie pendant six mois avant d’obtenir un nouveau permis. Cette période obligatoire hors de Cisjordanie a été supprimée. Selon la directrice d’Hamoked, Jessica Montell, Israël « a supprimé les éléments les plus choquants ».

« Mais le problème principal demeure : si un conjoint est étranger, Israël va empêcher des milliers de familles d’être réunies, pour des raisons politiques et démographiques flagrantes », déplore-t-elle.

Sur Twitter, l’ambassadeur des Etats-Unis, Tom Nides, a dit dimanche, après la publication des règles modifiées par le Cogat, « attendre du gouvernement israélien qu’il (…) traite de manière équitable tous les citoyens (…) étrangers voyageant en Cisjordanie. »