Le mercato d’Anderlecht n’est pas encore terminé: un ailier et un attaquant recherchés

A peine le transfert de Jan Vertonghen finalisé, l’équipe de Peter Verbeke s’est remise au travail à quelques jours de la clôture du mercato estival. S’il est fini dans les grands championnats européens depuis jeudi soir, les clubs belges ont encore jusqu’à mardi minuit pour dénicher l’une ou l’autre bonne affaire. Le Sporting ne déroge pas à la règle et est toujours à l’affût de l’une ou l’autre bonne opportunité.

Dans le cercle des agents, on a eu vent d’un double intérêt de la part des dirigeants bruxellois pour les 48 dernières heures du mercato: un ailier et un attaquant de pointe pour compléter le noyau de Felice Mazzù. Le RSCA viserait davantage des prêts de joueurs de clubs plus huppés. Des éléments qui n’ont pas réussi à se recaser dans une grande compétition et qui seraient désormais disposés à poser leurs valises en Belgique pendant quelques mois pour éviter de cirer le banc ou les tribunes. Avec un détail important: si un nouvel élément débarque dans la capitale d’ici ce mardi minuit, il ne pourra pas participer aux poules de la Conference League face à Silkeborg, FCSB (ex-Steaua Bucarest) et West Ham, Anderlecht ayant dû remettre ses listes «A» et «B» à l’UEFA vendredi dernier à minuit. Cela aura tout de même son importance dans les possibles négociations de ces deux derniers jours…