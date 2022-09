Mercato du Standard: Marlon Fossey est attendu à Liège ce lundi

Deila aura joué un rôle important dans le troisième succès signé cette saison par le Standard, en passant d’un 3-5-2 à un 4-3-3 et en faisant monter au jeu, à la mi-temps, Nicolas Raskin et Osher Davida. La présence du médian liégeois aura permis de stabiliser l’entrejeu, alors que l’Israélien a apporté sa vitesse et sa percussion à une équipe qui, à partir de là, a pris bien davantage les choses en main et s’est montrée plus dominante. « Si on gagne des matches et qu’il est heureux dans l’équipe, c’est encore le meilleur moyen de le convaincre de prolonger », confie le T1 des Rouches à propos de Raskin, qui a décidé de ne pas quitter les bords de Meuse.

Ronny Deila devrait récupérer, pour le court déplacement de vendredi à Saint-Trond, Barrett Laursen, qui avait fait l’impasse sur le rendez-vous face à Ostende pour des raisons privées, et Noah Ohio, auteur d’un but et d’un assist vendredi avec le SL16 FC face à Jong Genk après avoir soigné une déchirure des ischio-jambiers de la cuisse droite. Mais aussi accueillir Stipe Perica, qui n’était pas qualifié face à Ostende, alors que le mercato liégeois n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. « On travaille toujours et j’espère qu’il y aura de bonnes nouvelles d’ici à mardi soir », précise Ronny Deila, qui souhaite encore l’arrivée d’un ailier gauche et d’un latéral droit. Celui-ci sera Marlon Fossey (23 ans), dont le dossier est pour le moins bien avancé puisqu’il est attendu ce lundi à Liège pour parapher son contrat. Doté de la double nationalité américaine, puisqu’il est né en Californie, et anglaise après être arrivé à l’âge de 4 ans à Jersey, Fossey est un pur produit de Fulham dont il avait rejoint l’Académie en 2009. Il avait été prêté la saison dernière à Bolton, en League One, avant d’être victime d’une déchirure du ménisque. C’est à Sclessin qu’il tentera de lancer véritablement sa carrière.