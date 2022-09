L’euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar, sous 0,99 dollar

L’euro a atteint un nouveau plancher, le plus bas depuis vingt ans, face au dollar. La monnaie européenne se voit chahutée par les incertitudes liées au gaz russe et à l’inflation.

Ces perspectives à plus long terme, avec des prix de l’énergie qui montent, minent le budget des consommateurs et menacent les économies européennes de récession, contribuant à l’affaiblissement de l’euro.

L’affaiblissement de l’euro rendra l’achat de dollars plus coûteux pour ceux qui paient en euros. Pour les Américains, en revanche, il devient moins cher d’acheter des euros. Pour les entreprises européennes, l’importation de produits américains deviendra plus coûteuse tandis que les entreprises européennes qui exportent pourront bénéficier de l’euro bon marché. L’importation de pétrole brut en Europe coûtera plus cher car le pétrole et les autres matières premières sont échangés en dollars. Cela pourrait stimuler encore davantage l’inflation.