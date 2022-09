Météo: le numéro 1722 activé

Pour les dégâts des eaux et les tempêtes pour lesquels l’intervention des pompiers est nécessaire, il faut soumettre une demande via le portail électronique www.1722.be ou appeler le 1722. Il faut composer le 112 uniquement en cas de situations potentiellement mortelles.

Orage, grêle, rafales

Dans le courant de cet après-midi et ce soir, le risque d’averses orageuses augmentera. Ces averses pourront être localement fortes et accompagnées de grêle et de rafales. Par endroits, des cumuls proches ou supérieurs à 20 l/ m2 seront possibles en une heure. Les averses quitteront note pays en deuxième partie de nuit par le nord.

Aujourd’hui, la journée débutera sous un soleil parfois dissimulé derrière des voiles d’altitude. Quelques petites averses isolées pourront déjà se produire l’avant-midi sur l’ouest du pays. Ces averses se feront plus nombreuses et plus structurées en fin d’après-midi. Elles pourront être assez soutenues, orageuses et accompagnées de coups de vent. Les maxima atteindront 25 à 26 degrés en bord de mer ou en haute Ardenne et 28 à 31 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible à modéré de sud à sud-est, s’orientant ensuite au nord dans la région côtière.