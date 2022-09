France: le calvaire vécu par deux enfants en bas âge

Dans le nord de la France, des policiers ont interpellé la semaine dernière un homme de 44 ans et sa compagne de 40 ans pour violences et manquements à l’hygiène la plus élémentaire sur leurs enfants, ainsi que nous le rapporte « La Voix du Nord ».

C’est une altercation entre le père et le fils aîné de la fratrie, âgé de 24 ans, qui va mettre au jour l’ampleur du sordide, raconte La Voix du Nord. Ce dernier se serait vu intimer l’ordre de quitter la maison par le chef de famille. Conséquence : le jeune homme aurait menacé de le « balancer » aux policiers et de raconter la vie à la maison. Et mis sa menace à exécution. Un signalement aux services sociaux va déclencher l’enquête de police. En langage judiciaire, on parle de violences sur mineur par ascendant et de soustraction aux obligations légales.

Dans les faits, selon une source proche de l’enquête, les enfants auraient – de longue date – vécu un véritable calvaire.