Christian Benteke loupe un penalty pour sa première titularisation avec DC United (vidéo)

Christian Benteke n’a pu célébrer avec un but sa première titularisation au sein de l’équipe de DC United dimanche dans le championnat de la Major League Soccer (MLS). il avait pourtant une occasion en or à la 66e minute, mais le diable rouge a manqué la conversion d’un penalty. Le club de Washington n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) à domicile contre les Colorado Rapids.

DC United compte 26 points en 29 matches et occupe la 14e et dernière place de la Conférence Est et n’a plus de réelles chances de se qualifier pour les play-offs.