Douche froide sur les saunas, hammams et autres spas

Chaud et sec (sauna), chaud et humide (hammam), alternance chaud-froid avec des jets et massages d’eau d’intensité variables… le monde du « wellness » se construit autour de sensations impliquant un environnement chaud et agréable. Donc énergivore. « On a trois jacuzzis (petit, moyen, grand) », explique Alexandre Bauwin, gérant du Tiny Spa à Saint-Gilles (Bruxelles). « Leur consommation varie selon l’usage, les jets… mais disons que pour celui de taille moyenne, ça représente environ 4.000 Wh, qu’on peut diminuer à 2.000 Wh pendant la nuit mais que, contrairement à notre hammam ou à notre sauna, on ne peut jamais éteindre. » Le jacuzzi n’est que la base de ce petit centre de bien-être. D’autres établissements voient les choses en beaucoup plus grand.