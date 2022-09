Conserver des pommes et des poires au frigo coûte une fortune aux fruiticulteurs

Dans les 93 hectares de vergers de Buttiens Fruits, à Verlaine, l’activité bat son plein. Pommes et poires, les fruits sont mûrs. Après avoir été scrupuleusement regardés et palpés, ils sont séparés de l’arbre qui leur a donné vie pour rejoindre des caisses en plastique. Direction le hangar où, le long de tapis roulants, des travailleurs les lavent, les brossent, les trient pour les placer dans des barquettes de six fruits. Un processus bien huilé qui concerne les fruits qui vont être mis sur le marché immédiatement. Mais l’essentiel de la production va être écoulé durant toute l’année. De longs mois durant lesquels pommes et poires vont être stockées dans d’immenses frigos dans lesquels la température ne dépasse jamais 1ºC. De quoi faire exploser la facture d’électricité de l’entreprise familiale.