Vent, orages, averses… voici les prévisions météo des prochains jours

Le ciel sera partagé entre champs nuageux et larges éclaircies lundi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses pourront également se développer en seconde partie d’après-midi près de la frontière française. Les maxima seront compris entre 26°C en bord de mer et sur les hauteurs ardennaises, et 31°C dans le centre et en Campine.

Le risque d’averses s’intensifiera durant la soirée à partir de l’ouest. Ces averses pourront localement être intenses et assorties d’orages. De fortes rafales de vent seront donc possibles. Les averses se déplaceront ensuite en direction du nord-est tout en perdant en intensité. Elles laisseront place aux éclaircies durant la nuit.