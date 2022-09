Manchester United bientôt racheté? Lewis Hamilton est prêt à investir dans le club anglais

La relation entre la direction de Manchester United et les supporters n’est pas vraiment au beau fixe depuis plusieurs mois. La possibilité d’un rachat de l’équipe de Premier League fait de plus en plus de bruit. La famille Glazers aurait d’ailleurs fixé un prix : un peu plus de 4 milliards d’euros selon le Daily Mail. Et des investisseurs seraient déjà sur le coup, dont Lewis Hamilton.

Le septuple champion de F1 a en effet partagé son envie de « s’impliquer dans les équipes de sport », en réponse à des rumeurs autour du club mancunien. Jim Ratcliffe, co-propriétaire de Mercedes en F1 et PDG d’Ineos, serait le principal candidat au rachat des Red Devils. Les deux hommes ayant de bonnes relations, ce serait une belle opportunité pour Hamilton de participer à ce rachat en tant qu’actionnaire minoritaire. « Je n’ai pas eu le temps de discuter avec Jim (…) Je n’ai pas reçu d’appel de sa part me demandant si je voulais m’impliquer dans ce projet, mais je veux m’impliquer de plus en plus dans des équipes », a confié le pilote britannique en marge du Grand Prix des Pays-Bas. « J’espère à l’avenir faire quelque chose avec Jim et construire avec lui. Je ne sais ni où ni quoi mais j’aimerais. »