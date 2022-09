Prix de l’énergie: les communes wallonnes incitées à réduire leur consommation

Les communes sont ainsi invitées à identifier, en tenant compte de leur réalité (taille du pouvoir local, type et nombre de bâtiments…) les sources de consommation sur lesquelles il est possible d’intervenir, notamment en matière d’organisation des services, de mobilité et de gestion des bâtiments.

La crise énergétique qui sévit actuellement et qui risque de s’aggraver dans les mois à venir nécessite une vigilance accrue quant à la consommation d’énergie de tous, et particulièrement des administrations publiques qui se doivent de montrer l’exemple tout en évitant tout report de charge sur les travailleurs », peut-on lire dans une circulaire envoyée par le ministre des Pouvoirs locaux en Wallonie.

Sont ensuite détaillées une série de recommandations comme éteindre les appareils en fin de journée et l’éclairage lorsqu’un local n’est plus occupé ; limiter le volume d’impressions de papier et privilégier les flux digitaux à tout envoi de papier ; privilégier autant que possible les modes de déplacements doux et les transports en commun ; limiter les déplacements professionnels ou encore favoriser les webinaires et les réunions à distance.

Des pouvoirs locaux « exemplaires »

Et pour les bâtiments : faire vérifier les installations d’éclairage et de chauffage et assurer un entretien régulier de celles-ci ; mettre en place un monitoring régulier des consommations d’énergie pour le chauffage et pour l’électricité ; mener une gestion optimale du réseau d’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments en envisageant une fermeture des éclairages publics d’illumination soit partielle soit complète de minuit à 6h du matin ou encore assurer une température de chauffage des locaux adaptée à leur utilisation et leur occupation effective.

Les investissements en matière de performance énergétique sont également encouragés, rappelle encore la directive.