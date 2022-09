Phoenix AI dote les caméras de l’intelligence artificielle

En janvier dernier, Laurent Renard était à Las Vegas au Consumer Electronic Show (CES), la grand-messe de la tech. L’administrateur délégué de Phoenix AI y a présenté les cartes électroniques que son entreprise développe et a tâté, les concernant, l’état du marché international. « J’ai constaté qu’on pouvait intéresser de gros acteurs. Ce qui est évidemment très encourageant », indique Laurent Renard.

Phoenix AI est né fin 2017 d’une conviction : les promesses de l’intelligence artificielle sont telles qu’elle peut révolutionner la façon dont on utilise les images venant des caméras. « Notre activité, c’est celle-là : développer des cartes mères sur lesquelles on vient ajouter un module d’intelligence artificielle », explique Laurent Renard. « Ces cartes se placent juste à côté des caméras et permettent de traiter les images avec toute la puissance de l’intelligence artificielle. »