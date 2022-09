Podcast – Retraite de Serena Williams: Les derniers coups droits d’une Reine

Publié le 5/09/2022

3 heures et 8 minutes d’un combat épique. 7-5, 6-7 6-1. Serena Williams a perdu au troisième tour de l’US Open contre l’australienne Tomljanovic. Et la Reine a quitté les courts, ses courts, ceux sur lesquels elle a brillé pendant plus de 25 ans.

Serena Williams a tout gagné. Elle a révolutionné son sport. Sauf improbable retournement de situation, elle a joué son dernier match en pro devant un public complètement acquis à sa cause. Dans une tenue sertie de 400 diamants, The Greatest of All Time, la plus grande de tous les temps, a brillé une dernière fois. On revient sur la carrière d’une des plus grandes athlètes de l’histoire avec Lorraine Kihl.

