«Brux-ils Brux-elles»: «Si le Parlement européen veut réduire sa consommation énergétique, arrêtons les déplacements mensuels à Strasbourg»

Juste Lipse, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli, Charlemagne pèsent lourd sur la scène immobilière bruxelloise. Les bâtiments auxquels ils prêtent leur nom et, avec eux, tous les immeubles d’appellation moins prestigieuse qui hébergent des institutions européennes, représentent quelque 15 % du parc de bureaux bruxellois. C’est dire si l’Union peut jouer un rôle de premier plan pour la réduction de la consommation d’énergie dans les murs de la capitale. Présents, répondent en substance les trois acteurs majeurs. « J’ai demandé aux services de me proposer des mesures », expliquait samedi, dans ces colonnes, Charles Michel. Et de songer à revoir à la baisse les niveaux de chauffage et d’air conditionné, « à ne plus chauffer les gigantesques couloirs ».