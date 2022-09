Mercato: Diego Costa tout proche de reprendre du service en Premier League

Après un peu plus de quatre ans passés à Chelsea entre 2014 et 2018, Costa serait sur le point de rejoindre un autre club anglais.

The Athletic annonce l’arrivée de Costa ce mardi en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée. Les Wolves espèrent ainsi renforcer leur attaque suite à la blessure de Sasa Kalajdzic. Recruté dans les dernières heures du mercato anglais, l’Autrichien a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ce dimanche pour son premier match.

Diego Costa serait tout proche de faire son retour en Premier League. L’attaquant hispano-brésilien, libre depuis janvier et la fin de son contrat avec l’Atlético Mineiro au Brésil, devrait s’engager avec Wolverhampton d’après plusieurs médias britanniques.

Costa, 33 ans, n’est pas un inconnu en Premier League puisqu’il a évolué pendant quatre ans et demi à Chelsea, décrochant notamment deux titres de champion d’Angleterre et une Coupe de la Ligue. Sous le maillot des Blues, l’international espagnol a disputé 120 matches pour un total de 59 buts et 23 passes décisives. En janvier 2018, il a rejoint l’Atlético Madrid pour deux ans.