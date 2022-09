Fabrizio Bucella: «L’agriculteur wallon gagnera plus d’argent en plantant de la vigne que de la patate»

Les vins produits en Belgique (soit près de 2 millions de litres par an) représentent moins de 1 % de la consommation locale. Pour autant, le vin belge, et singulièrement wallon, n’a rien d’une blague. Pour Fabrizio Bucella, professeur à l’ULB et Sciences po à Lille, mais surtout une référence dans le monde vinicole, la terre wallonne a des atouts à faire valoir dans un monde culturellement dominé par la France.

Parler du vin, dans un contexte de crise (climatique, sanitaire, énergétique, ukrainienne, pouvoir d’achat…), ce n’est pas indécent ? Il occupe toujours une place de choix dans nos vies ?