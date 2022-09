Un Airbus européen de l’énergie pour prendre notre destin en main

La crise de l’énergie et ses conséquences dramatiques – des millions de familles et d’entreprises dans de grandes difficultés – ne mérite-t-elle pas une telle prouesse ?

De manière remarquable, les Etats et les entreprises ont travaillé main dans la main et l’Europe a progressivement créé Airbus, un géant de l’aéronautique qui compte aujourd’hui plus de 125.000 employés. L’entreprise, cotée en bourse et détenue à 25 % par les Etats français, allemand et espagnol, devance à présent Boeing sur les moyen-courriers et concurrence même l’Américain sur son créneau historique des gros-porteurs.

Qu'existe-t-il de plus commun aux pays de l'Union européenne que leur besoin d'indépendance énergétique ? Quelle autre problématique pourrait justifier une ambition groupée ? En 1950, c'est déjà le besoin des Etats en charbon et en acier (CECA) qui a été à l'origine de la construction européenne. Tout comme 20 ans plus tard, la volonté de mieux concurrencer les entreprises aéronautiques américaines a créé Airbus : dans les deux cas, les pays européens savaient qu'ils avaient tout à gagner à mettre leurs intérêts en commun.

Alors que le Codeco consacré au prix de l'énergie a accouché ce mercredi d'une souris, nous pensons que notre avenir énergétique appelle une action beaucoup plus ambitieuse de la part de nos dirigeants. Nous plaidons pour la création d'un « Airbus de l'énergie », un consortium industriel européen pour produire et distribuer des énergies respectueuses de l'environnement, garantir notre indépendance énergétique et créer des emplois de qualité. Afin de ne pas subir dix hivers difficiles mais, au contraire, unir nos forces et prendre en main notre destin énergétique.

Perdants sur tous les tableaux

Malheureusement, l’hiver montrera combien l’Europe reste dépendante des énergies fossiles et en particulier du gaz russe. Cette dépendance pose non seulement des problèmes géopolitiques, économiques et environnementaux majeurs, mais nous conduit également à financer des pays qui ne partagent pas nos idéaux, tout en creusant les inégalités à cause de l’inflation. Nous sommes perdants sur tous les tableaux.

Au-delà d’une inévitable réduction de nos consommations et de l’indispensable accélération de la transition énergétique, nous devons retrouver une ambition énergétique au sein de l’Europe.

Mettre fin à l’inertie

C'est à ce niveau qu'une politique énergétique cohérente doit être dessinée, dans le respect des différences entre les pays et en tirant le meilleur de chacun d'eux. Aux voix qui s'élèvent en brandissant l'inertie européenne, nous disons : c'est possible ! Et pas dans vingt ans. Nous n'en avons pas le temps. Si le modèle Airbus a été une réussite éclatante, c'est parce qu'il est le résultat de trois facteurs qui peuvent selon nous encore être réunis aujourd'hui : une volonté farouche d'indépendance européenne ; une coopération intense pour construire, étape par étape, un consortium industriel européen rassemblant autorités publiques, centres de recherche et entreprises ; et, enfin, une collaboration et des échanges approfondis entre experts, notamment sur les pratiques technologies et cultures de travail. L'Europe l'a prouvé avec Airbus : quand elle se met en ordre de bataille, elle peut conquérir le monde. Pourquoi alors en sommes-nous à tergiverser sur comment bloquer les prix de l'énergie au lieu d'agir ?

Une coopération tout à fait possible

Certains objecteront qu’un Airbus de l’énergie est un rêve pieux, tant l’énergie constitue un secteur stratégique pour chaque pays. Mais si une série d’Etats et d’industries nationales ont accepté de coopérer sur une question aussi sensible que la Défense, c’est certainement possible et faisable pour l’énergie.