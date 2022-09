«Nous voulons une forêt-jardin à la place de la bétonisation»

Ce n’est pas la guerre mais ça y ressemble. A Braine-le-Comte, la vente publique d’un terrain d’un demi-hectare par le CPAS déchaîne les passions. Un promoteur immobilier qui possède l’autre moitié de la parcelle souhaite l’acquérir de longue date pour y construire un immeuble à appartements. Réunis en collectif puis en coopérative, un groupe de riverains s’opposent fermement au projet. Eux aussi ont des idées pour redynamiser ce terrain devenu une friche située entre des rangées de petites maisons ouvrières et une école accueillant 1.000 élèves.

« On construit énormément dans la commune », assène Sarah Uijt Den Bogaard, représentante du collectif Jardin Albecq. « En quelques années, on a enregistré 2.000 nouveaux logements. C’est un intérêt conjoint des promoteurs et des élus pour faire du fric. Grâce à ça, la commune fait rentrer beaucoup plus de précompte immobilier et de taxes puisqu’elle compte plus d’habitants. Nous voulons mettre fin à cette bétonisation. »