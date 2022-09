France: le procès de l’attentat de Nice s’est ouvert à Paris

Le président de la cour d’assises spéciale Laurent Raviot a ouvert peu avant 14h les débats, qui doivent durer jusqu’au 16 décembre, avec l’interrogatoire d’identité des sept accusés présents et en confirmant l’absence du huitième, Brahim Tritou, sous le coup d’un mandat d’arrêt et détenu en Tunisie.

Le procès de l’attentat de Nice s’est ouvert lundi à Paris, un peu plus de six ans après la course meurtrière du camion conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel le 14 juillet 2016.

L’accusation a toutefois souligné leur « très grande proximité » avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel et estimé qu’ils étaient « pleinement conscients » de son adhésion « à l’idéologie du djihad armé » et de « sa fascination pour les passages à l’acte violents ».

Au total, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres ont été blessées dans l’attaque du 14 juillet 2016, revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier commis sur le sol français après les attaques du 13 novembre 2015 contre le Stade de France, le Bataclan et les terrasses parisiennes.