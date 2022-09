John Legend entre modernité et tradition

Republic-Universal.

Celui qu’on a davantage vu sur les plateaux de cinéma ces derniers temps revient sérieusement à la musique après l’étape obligée des chansons de Noël en 2018. Son dernier album de chansons originales remonte déjà à Darkness And Light (2016). Legend, son huitième album studio en vingt ans, est un double de 24 titres produits par Ryan Tedder (Beyoncé, Adele…), avec de nombreux guests (comme le rappeur JID ou encore Rapsody, Ledisi, Muni Long, Ty Dolla Sign, Saweetie, Amber Mark, Jazmine Sullivan, etc.) et des titres entre soul, rap et r’n’b à la fois romantiques et dansants. Entre tradition et modernité !