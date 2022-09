Mort de la journaliste Shireen Abu Akleh: l’armée israélienne admet «une forte possibilité» de culpabilité

Sa mort avait suscité une émotion énorme en Palestine, où depuis une vingtaine d’années les reportages sur le terrain de cette chrétienne connaissaient un vif succès en raison du talent, de l’humanité et du courage de la journaliste. Les obsèques de la jeune femme à Jérusalem avaient ajouté au scandale, la police israélienne bousculant la foule et même les porteurs du cercueil, des images choquantes qui avaient fait le tour du monde.

Plusieurs grands médias internationaux dont The New York Times ont diffusé plus tard des enquêtes fouillées sur la mort de Shireen Abu Akleh, qui avait également la nationalité américaine, et ils avaient tous estimé que l’armée israélienne était plus que probablement responsable du décès de la journaliste, ce que vient donc d’admettre ladite armée alors que sa première investigation était restée dans le vague.