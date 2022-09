Jeremiah Jonathan, Louis Chedid...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Jeremiah Jonathan, Horsepower For The Streets ****

Le chanteur anglais, toujours amoureux des arrangements symphoniques et des ambiances cinématographiques à la John Barry, revient avec un cinquième album né lors d’un tour de France de détente. Il y a chez Jonathan Jeremiah ce charme suranné des beaux arrangements des années 70, entre Tom Jones et Bill Weather. Avec une voix pas très éloignée de celle d’un Gregory Porter et ces chœurs féminins diablement soul, on est transporté dans une autre dimension temporelle et ça fait un bien fou !