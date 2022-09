Patrick Evenepoel: «Les Espagnols comparent Remco à Indurain, moi je préfère Hinault!»

Patrick Evenepoel nous parle de son fils : du coureur, mais aussi de l’homme, plus calme, posé, réfléchi. C’est peut-être ça, la clé de sa réussite...

D’une discrétion rare, les parents de Remco Evenepoel ont maintenu le voyage qu’ils avaient programmé en compagnie de quelques amis : vivre la dernière partie du Tour d’Espagne pour y suivre leur fils. Une discrétion rare, disions-nous, car Anja et Patrick ont choisi de se montrer le moins possible pour éviter ce dont Remco redoute plus que Roglic ou Mas, le Covid.

Patrick Evenepoel, cela doit tout de même être frustrant de ne même pas pouvoir féliciter Remco, de l’embrasser ?