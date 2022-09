Max Verstappen, malgré la surprise Mercedes

La vague orange ne s’est pas calmée. La Heineken a continué à couler. Et la fête n’a pas été moins intense que l’an dernier. Pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen a enflammé jusqu’au drapeau à damier le circuit de Zandvoort, envahi par plus de 300.000 personnes en trois jours de fête ininterrompue. Mais contrairement à l’an dernier, où le héros local se l’était joué façon « Koningsdag », parade comprise, « cette fois, j’ai dû pousser d’un bout à l’autre, et j’ai pu m’appuyer sur de bonnes décisions de l’équipe », a souri « Max, Super-Max », fait officier de l’ordre Orange-Nassau cette semaine, et « tellement fier d’être Néerlandais », a-t-il dit devant une foule en délire.