La question éco: le pari perdu de la stratégie économique allemande

La stratégie économique allemande est aujourd’hui en porte-à-faux avec la nouvelle donne géopolitique. C’est une mauvaise nouvelle, non seulement pour nos voisins d’outre-Rhin, mais aussi pour la Belgique et, plus largement, pour toute l’Europe.

L’Allemagne, entend-on, serait la première victime des bouleversements géopolitiques actuels. L’argument, schématiquement, est le suivant. Nos voisins ont développé une stratégie économique basée sur deux piliers : d’une part l’importation de gaz russe à bon marché, de l’autre la croissance des exportations vers la Chine.

Or l’Occident a décidé d’isoler la Russie, de sorte que les relations économiques avec ce pays seront durablement interrompues, et de favoriser une « mondialisation entre amis », parmi lesquels il ne faudrait plus (trop) compter la Chine, puissance émergente qui fait de l’ombre à l’hégémon américain, autant au niveau politique et militaire que sur les plans économique, industriel et technologique.

Conclusion : ses deux principaux piliers étant remis en cause, la stratégie (géo)économique allemande est devenue caduque.