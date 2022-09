Benjamin Biolay, «Saint-Clair» ****

Polydor-Universal.

Dès Les joues roses (tes jolis seins/ tes cuisses lisses), on est dans le bain rock d’un Biolay inspiré Strokes. Et puis il y a le funk des Lumières de la ville, les ballades, les slows, les violons, les cuivres… Tout Biolay est là ! Parlant de façon fictionnelle de ses amours, de la fin de l’été, du temps qui passe, entre Sète, Paris et Deauville. En dix-sept étapes, on valse entre fugues sentimentales et on est touché par tant de maîtrise et d’aisance. Entre Santa Clara, sainte Rita et saint Clair, Benjamin est sous bonne protection. Définitivement !